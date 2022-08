Impresiona a bomberos y testigos el accidente sobre el bulevar Morelos

HERMOSILLO, Sonora.- La imagen del accidente ocurrido la madrugada de ayer sobre el bulevar Morelos, donde murieron dos personas, fue bastante impresionante debido a los daños causados en las víctimas y el vehículo, afirmó Ixcoalt Villa, el oficial de Bomberos de Hermosillo, que atendió el incidente.

Esto no es normal que suceda dentro de la ciudad, aclaró, pues este tipo de sucesos suelen atenderlos en la carretera y no dentro del área urbana.

Fue a las 00:30 horas cuando recibieron el reporte del percance en bulevar Morelos y calle Isidro Olvera, terminando la atención hasta las 03:10 horas.

En el incidente murieron dos personas, una de ellas no identificada; la otra víctima era Salvador, de 18 años.

Debido a que al llegar las personas atrapadas ya no contaban con signos vitales, tuvieron que esperar la llegada y atención de periciales para poder rescatar los cuerpos del vehículo.

El susto no sólo fue para los servicios de emergencia, pues los mismos vecinos y testigos en el lugar dijeron haberse impresionado bastante cuando sucedió el impacto del vehículo con los árboles.

El momento fue casi como una explosión, describieron, pues el sonido del impacto fue similar al de una bomba.

El auto venía bien rápido cuando rampeó en la guarnición, hasta le patinaban las llantas”, describió José Agustín, quien trabaja de limpia vidrios en la zona, “ahí se escuchó un estruendo y todos volteamos; había gente aquí, de las que espera a sus enfermos, todas se vinieron corriendo. “Yo no vi cuando salió disparada la muchacha, otros dicen que sí, pero la verdad yo no me di cuenta, lo que me impresionó es que el carro no tocó el suelo hasta que chocó contra el árbol, y luego se escuchó una explosión, como una bomba”,dijo.