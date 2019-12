"Iba a sacar las placas y... pasó el choque"

HERMOSILLO, Sonora.- A un día de que le entregaran su pick up producto del premio de una rifa en la que participó, Carlos Alonso fue uno de los involucrados en un choque triple ocurrido en el puente desnivel de San Pedro El Saucito, en el que no hubo personas lesionadas.

El residente de San Pedro platicó que el miércoles pasado le entregaron su pick up, marca Chevrolet, color blanco y ayer se dirigía hacia Hermosillo para sacar las placas de la unidad, cuando se presentó el accidente con otros tres autos.

"Un señor estaba rifando el carro y compré el boleto, me costó 300 pesos y me lo saqué, ayer mismo (miércoles) me lo entregaron. Lo bueno que ayer, cuando me lo dieron le saqué el seguro, para que en la mañana que vaya a sacar las placas, Dios guarde me vaya a pasar algo, dije.

"Y ahorita iba a sacar las placas y dicho y hecho, pasó el choque", expresó.

INVADE CARRIL

El involucrado comentó que se dirigía en su pick up, de Oriente a Poniente, sobre la carretera federal 14, detrás de un sedán color plata, el cual circulaba en el mismo sentido.

Al ir saliendo del puente desnivel, un sedán color rojo, supuestamente invadió el carril contrario y chocó de frente con el sedán gris, lo que provocó que el automóvil rojo diera una vuelta y con la parte de la cajuela chocó por segunda vez al pick up blanco.

Elementos de la Policía Federal llegaron al sitio después de que se denunciara al 911 sobre lo ocurrido, al igual que paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron a los participantes en el accidente y no detectaron lesiones aparentes de gravedad.

Será la autoridad competente la que realice el peritaje del accidente, determine legalmente cómo sucedieron los hechos y con base en ello se realice el deslinde de responsabilidades.