Hermosillense dona extintores a la Policía conmovido por accidente mortal donde auto se incendió

HERMOSILLO, Sonora.- Un ciudadano de nombre Ramsés Contreras Manzanares donó 10 extintores PQS a la Policía de Hermosillo para que los elementos lo porten en sus unidades y puedan auxiliar a los ciudadanos durante los siniestros.



El video donde un elemento de la dirección de Tránsito Municipal de Hermosillo está a un lado de un vehículo en llamas donde un joven, de 23 años, murió en su interior, y el oficial no pudo hacer nada, señaló, que esta imagen que trascendió en redes sociales lo conmovió.

Al ver las noticias en el incidente que hubo ahí en el López Portillo y bulevar Morelos (el pasado martes en la madrugada) donde nadie pudo auxiliar a este joven que se accidentó, entonces me di a la tarea de apoyar a las unidades”, dijo.

Dona extintores conmovido por accidente





Hoy en el evento de arranque que tuvo la Policía Municipal en el operativo de Semana Santa, en el punto conocido como Pulpo Loco, en la entrada de Bahía de Kino, Ramsés llegó con 10 extintores y los donó a Antonio Astiazarán Gutiérrez, munícipe del Ayuntamiento de Hermosillo.



“Mi intención es donarlos para que las patrullas tengan con que atender otras emergencias, son los primeros que llegan ellos a los accidentes, pero pues llegan con las manos vacíos, no hay cómo ayudar”, expuso.



Ramsés comentó que un extintor, en el accidente que ocurrió el pasado martes en Morelos y López Portillo, pudo haber hecho la diferencia si lo hubiera tenido un oficial de la Policía.



“El tema de todo es salvaguardar la vida de una persona, pero si ya no se puede salvaguardar la vida de pérdida el cuerpo, era salvar el cuerpo de esa persona y que no tuviera lamentablemente a como quedó”, dijo.



Los extintores PQS que regaló serán usados por elementos de Seguridad Pública Municipal ya que la corporación reconoció que nunca los han portado en las unidades.