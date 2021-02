"Estamos desesperados": Piden ayudan para encontrar a empleado de Didi desaparecido en Hermosillo

HERMOSILLO.-Jesús Ignacio Burrola Salazar cumplió el día de hoy 48 horas desaparecido, después de que fuera visto por última vez trabajando como Didi, el pasado día viernes.

Ana Paula Molina, su novia desde hace dos años, pidió a la ciudadanía que por favor le ayuden a encontrar a su pareja, ya que ella y toda su familia se encuentran desesperados por saber algo de su paradero.

Les pido por favor que nos ayuden compartiendo, que compartan en sus redes, con sus amigos, familia, con todos lo que puedan, todo ayuda en estos momentos", dijo.

"Nosotros ya estamos desesperados, él no le hace daño a nadie, no entendemos porque pudo pasar esto. Todos estamos ya desesperados, cansados, sin poder dormir, ni comer, solo queriendo que vuelva", agregó la joven.

El día que desapareció, Burrola Salazar se encontraba laborando como chofer de un servicio de transporte por aplicación, como normalmente lo hacía.

Cerca de las 10:30 de la noche le mandó un mensaje a su novia para hablar de un tema trivial, ella se lo contestó y no hubo siquiera una despedida, ya que probablemente más tarde volverían a comunicarse como siempre lo hacían, pero eso ya no sucedió.

"Normalmente Jesús me manda su ubicación en tiempo actual para estar pendiente de él, a las 10:30 fue el último mensaje que me mandó, era una conversación normal, su ultima respuesta fue "Si mi amor", yo se lo conteste casi de inmediato y ya no volvimos a hablar", contó Paula.

"A la 1:00 se me hizo raro que no me volviera a hablar, cheque su ubicación y ya me dejo de aparecer en el Gaspar Luken y Quiroga, por el Carlos Cuéllar", precisó.

Ana Paula dijo no entender porque algo así le está sucediendo a Jesús, ya que él no tenía motivos para irse, más cuando se encontraban ambos en uno de los momentos más felices de su vida.

Aun así, confía que todo será parte de solo un mal momento de su vida y que Jesús volverá sano y salvo a casa, para reunirse con ellos.

Señas de Jesús:

Estatura 1.80

Complexión robusta

Dos tatuajes, uno en el antebrazo izquierdo que es su número de nacimiento en números romanos y un signo de Leo en su tobillo derecho

Piel blanca

A dónde puedo reportar algún dato: