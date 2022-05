"Ese grito de la niña fue desgarrador”; vecinos salvan a tres menores durante incendio

HERMOSILLO, Sonora.- Los gritos desgarradores de auxilio de tres niños de 7, 5 y 2 años de edad, fueron los que alertaron a los vecinos de la colonia Los Pinos, de que se estaba incendiando su casa, quienes reaccionaron de inmediato y lograron rescatar a los pequeños.

Alrededor de las 17:00 horas, Dora Ruiz, residente de la calle Retorno Pino Nevado, comía en su casa cuando escuchó los gritos de auxilio de unos niños, y al asomarse al exterior para ver lo que pasaba vio que se trataba de sus vecinos, en la casa número 60.

Se oía una gritona, pero fuerte. La que es mamá, que conoce a los niños, el llanto de un dolor, el llanto de una desesperación, ese grito que pegaba la niña, que todavía no se me quita de la cabeza, fue desgarrador y rápido le dije a Alejandro: 'Asómate, para ver que pasa', aventó un huarache y arrancó”, relató.

En ese momento, Dora se percató de que la casa de su vecina estaba en llamas y tres niños estaban dentro, por lo que de inmediato, dos de sus familiares corrieron a tratar de sacar a los menores, abrieron la puerta y los pusieron a salvo.

La vivienda fue pérdida total, comentó Luz Crisalia Rodríguez Valente, habitante de la casa y madre de los menores, pero afortunadamente sus hijos lograron salvarse de las llamas.

La joven madre, de 23 años de edad, comentó que vive con sus tres hijos y es madre soltera, los cuales los cuida su hermana, quien vive casi enfrente de su casa, ya que ella trabaja como camarera en un motel, pero justo ese día tuvo que irse y su hermana no llegó.

Yo nunca los dejo solos, espero a mi hermana para que venga y me los cuide, de hecho, me fui tarde al trabajo, porque se que a veces son traviesos, y cuando vine, me enteré lo que había pasado”, dijo.