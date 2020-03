Encuentran muerta a esposa de ex policía

San Carlos Nuevo Guaymas.- Con impactos de bala y huellas de tortura fue localizado el cuerpo sin vida de la esposa de un ex policía en el sector Ranchitos Campestre, en San Carlos Nuevo Guaymas.



Los hechos se registraron ayer cerca de las 11:00 horas, luego de que una persona llamó a la línea de emergencia para denunciar la presencia de un cuerpo inerte de una joven al final de la calle I, del sector Ranchitos.



De acuerdo a testigos, el domingo durante la noche y madrugada escucharon la presencia de vehículos en el lugar y la detonación de un arma de fuego, pero no fue hasta el lunes en la mañana que reportaron el hallazgo de Adriana “N.”.



Los agentes municipales al acudir al lugar comprobaron la existencia de una persona sin vida, por lo que solicitaron el apoyo de Agentes Ministeriales de Investigación Criminal y Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado.



La zona fue resguardada por elementos militares para permitirle al personal estatal llevar a cabo la toma de evidencias y al finalizar se ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria local habilitada como Servicios Médicos Forenses, donde fue identificada por familiares.



La mujer, por un periodo corto también perteneció a las filas policiacas en el Municipio, a la cual también renunció su ex pareja sentimental, quien se desempeñó en los últimos meses dentro del mando mixto militar.



A finales del año pasado, en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo de la mujer, localizaron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala.



De enero a la fecha, en Guaymas han asesinado a 33 personas, de las cuales cinco eran mujeres, una de ellas elemento de la Policía Municipal, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en Ampliación Golfo de California, al Sur de la ciudad.