Denuncia madre que quisieron raptar a su hija

ÁLAMOS, Sonora.- Momentos de angustia y terror vivió el pasado viernes 13 una niña de 12 años de edad originaria de Álamos cuando unos sujetos intentaron raptarla, denunció Olga de Pacheco, madre de la menor.

Narró, que según el testimonio de su hija y de un testigo, que la pequeña estaba jugando en un parque de la colonia La Capilla, pero a las 18:30 horas cuando iba de regreso a casa una camioneta de color negro la siguió.

"La niña dijo que desde la puerta del estadio miraba que la camioneta negra andaba vuelta y vuelta", señaló, "y cuando la niña iba caminando se bajaron dos hombres, uno de ellos se le acercó y ella corrió".

Uno de los desconocidos la correteó, agregó, y cuando estaba a punto de alcanzarla el individuo se dobló el tobillo y sólo alcanzó a arrancarle el suéter que la niña llevaba amarrado a la cintura.

"Ella aprovechó y se adelantó, mientras los sujetos se regresaban por la camioneta se escondió tras un poste", añadió, "la niña siguió escondida hasta que ya no vio más la camioneta".

Un ciudadano fue testigo de lo acontecido, subrayó, y publicó el hecho en su red social, pero más tarde eliminó la publicación.

"Yo había escuchado de gente aquí en Álamos que publica ese tipo de cosas, pero no creía que fuera cierto hasta que me pasó a mí", expresó, "como decimos, no es como que uno tenga que vivirlo para poner atención".

Los padres de la infante pusieron la denuncia ante las autoridades correspondientes y estas ya investigan el caso.