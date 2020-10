Dan 51 años a agresor sexual de tres menores en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- Israel “N.” fue sentenciado a 51 años de presión por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado reiterado, además de que deberá pagar 311 mil pesos en multas por la reparación de los daños moral y físico de sus víctimas.

Una niña de 9 años del Puerto de Guaymas decidió ya no callar y así impedir que dos de sus mejores amiguitas fueran víctimas de violencia sexual por parte de quien por años fue su agresor e inmediatamente se lo contó a su mamá, y juntas acudieron a denunciar.

El Personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), que recibió la denuncia, les brindó atención y acompañamiento sicológico y tras comprobar los hechos, hizo justicia, logrando una sentencia ejemplar para el agresor.

Una sentencia condenatoria de 51 años de prisión y más de 311 mil pesos en multas, obtuvo el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para el sujeto por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado reiterado.

“No te calles, tú no estás sola ni solo, yo te creo y te defiendo, no temas, no te volverán a dañar, por favor denuncia al 911. Aquí te vamos a escuchar, te prometo que todo va a estar bien", declaró la Fiscal General del Estado.

El pasado 1 y 2 de octubre se realizaron las audiencias de Juicio Oral, donde se establecieron 37 años de cárcel por violación equiparada agravada y multas de 54 mil 694.56 pesos, así como 153 mil 126 pesos para la reparación del daño moral.

Además, por el delito de abuso sexual agravado reiterado se le impuso una condena de 14 años de prisión, multa de 27 mil 347.28 pesos y para el daño moral de 76 mil 563 pesos, para sumar los 51 años de cárcel y pago a la víctima por un monto total de 311 mil 730.84 pesos.

En marzo de 2019, se presentó la perjudicada en compañía de su madre ante personal de la Fiscalía de Justicia para denunciar los hechos, y desde ese momento estuvo permanentemente acompañada por psicólogos del Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid).

La víctima, persona menor de 9 años de edad, señaló que era violentada sexualmente por Israel “N.”, quien también le realizaba tocamientos en su cuerpo, aprovechándose de la confianza que se derivaba de lazos consanguíneos.

En marzo del año pasado, la niña decidió contarle a su madre sobre los hechos ocurridos, cuando se dio cuenta de que el sujeto también acosaba sexualmente a dos de sus amigas a través de redes sociales, a quienes les solicitaba fotos desnudas.

El Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación con apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de psicoterapeutas, peritos y demás especialistas de distintas disciplinas de la Fiscalía.

Se reunieron los datos de prueba que presentaron ante el Juez, quien otorgó la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes AMIC el 30 de septiembre de 2019 y para el 1 de octubre de ese año, Israel “N.” quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva.

Durante las audiencias, personal de la Fiscalía de Sonora presentó entrevistas realizadas a la víctima y a su familia, la inspección del lugar de los hechos, pericial de psicología y dictamen médico, que fueron determinantes para la sentencia de 51 años de cárcel.