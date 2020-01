"Cuando volteo miré el arma", cuenta víctima de asalto

Una mezcla de desesperación y coraje vivió un despachador de una gasolinera cuando fue encañonado por un ladrón quien lo despojó de dinero en efectivo y lo dejó amarrado en el baño del comercio.

Fue cerca de las 12:30 horas de ayer cuando el despachador de la gasolinera Los Arcos acudió al baño y tras él se fue el delincuente, quien encargó a otro operador el llenado de un galón.

Entré al baño, estaba ahí cuando de repente me dijeron no te muevas, cuando volteo miré el arma, y me dijo que me tirara al suelo, me empezó a amarrar, y cuando va saliendo empecé a gritar", relató.

Cuando el despachador empezó a gritar por auxilio el ladrón regresó para amenazarlo, le advirtió que si continuaba gritando lo iba a balear hasta matarlo.

La víctima de robo contó que al asegurarse de que el asaltante se había ido, empezó de nuevo a gritar por ayuda, pero por fuera del comercio tenían música a alto volumen y nadie lo escuchaba.

"Como pude me desamarré las manos y brincando, imagínese, me caí como dos veces ahí y nadie me escuchaba, nadie me hacía caso, siento mucho coraje, coraje, susto y de todo", indicó la víctima de asalto.

NADIE LO ATRAPA

El delincuente escapó de la gasolinera ubicada en bulevar Ganaderos, según testigos, a bordo de un vehículo y se retiró con el botín: Mil 600 pesos, producto de las ventas.

El aspecto del asaltante es complexión delgada, moreno, barba de candado, alto y vestía una sudadera negra, fue grabado por las cámaras de seguridad del comercio. Al lugar acudió la Policía Municipal a tomar nota de los hechos.