Aseguran vecinos que ladrones vacían casa en la López Portillo

HERMOSILLO, Sonora.- Vacía es como según vecinos de la colonia López Portillo dejaron los ladrones una vivienda que habitan dos jóvenes estudiantes, quienes desde hace varios días viajaron a su pueblo y dejaron solo el predio, por lo que solicitan ayuda de las autoridades.



De acuerdo a una denuncia que los mismos residentes de la colonia realizaron a esta Casa Editorial, la casa está marcada con el número 204, de la calle San Pedro, entre Reyes y Héroes de Caborca.



"Anoche vino (el ladrón) y ya la vació toda la casa, tienen cuatro noches seguidas sacando cosas, ya se llevaron los muebles, anoche la lavadora y lo que tememos es que se lleven los minis splits hoy, y ellos ni se enteran porque dejaron la casa sola", expresó un vecino.





ASEGURAN QUE DENUNCIARON



Se detalló que son dos jóvenes estudiantes, un hombre y una mujer, quienes terminaron su ciclo escolar y se fueron de vacaciones a su pueblo, pero los ladrones aprovecharon para dejarlos sin nada, sin que nadie se pueda meter por temor a represalias.



"Sí los hemos denunciado, pero los policías son igual, no vienen, yo sí se los voy a decir, no valen para nada, nunca vienen, no es cierto.



"A ver qué es lo que pasa ahora, porque por fuera no se ve nada, pero como alguien ya los vio que sacan las cosas por atrás, ya nos dimos cuenta que habían vaciado la casa y así también han robado enseguida y a otras casas de aquí…", externó otro denunciante.



Furiosos por lo que sucede, aseguraron que lo único que les queda es hacer justicia por su propia mano.



"Lo que queremos es más vigilancia aquí", expresó el vecino, "es una vergüenza que estén pasando estas cosas y que nadie quiera hacer nada, todos corremos peligro y hasta que no agarremos al tipo ese y le demos una pela, ahí sí es cuando va a aparecer la Policía y a nosotros sí nos van a meter en el bote, pero no me importa".