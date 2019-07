Aseguran abundan robos y asaltos en Las Placitas

HERMOSILLO, Sonora.- Robos a casa habitación y asaltos a transeúntes en ciertas zonas de la colonia, denunciaron los residentes del fraccionamiento Las Placitas, sección Los Álamos, y pidieron a las autoridades mayor vigilancia.



Aunque algunas personas externaron vivir tranquilas y no haber sido víctimas de algún ilícito, reconocieron que muchos de sus vecinos sí han padecido robo y asaltos, en especial los que transitan por las calles aledañas al bulevar Camino del Seri.



"En esa parte, la que está por el Camino del Seri, es muy peligrosa y asaltan mucho, y es que por ahí la gente que se baja del camión corta camino y les salen los locos, por eso creo que deberían de poner más vigilancia ahí", comentó Clara Estela Delgado.



La habitante en la colonia desde hace más de 10 años aclaró que en el tiempo que lleva en la zona nunca le han robado en su vivienda, pero sí a sus conocidos y más de una vez.



"A mi vecina de enseguida sí le han robado mucho. El año pasado que se fue de vacaciones, cuando regresó, encontró la casa vacía, hasta la comida del refrigerador se comieron los rateros y en diciembre compró muebles y para febrero ya le habían robado una tele", agregó.



PONE TECHO Y CERCO



Gerardo Bracamontes dijo ser una de las personas afectadas por la delincuencia, ya que le robaron el estéreo de su carro, además de la batería, hasta que tuvo que poner cerco y techo en el patio frontal de su vivienda y dejó de sufrir.



"Pero tuve que hacer el gastazo para dejar que ya no me robaran, pero ni modo, vale la pena. Pero qué pasa con la gente que no puede, porque aquí hay gente que no puede hacer muchas cosas, incluso hasta hay casas invadidas y ese es otra bronca.



"Esas casas solas", añadió, "son invadidas por puro malandrín y no se me hace justo, porque ahí se meten a hacer sus cosas y hasta cosas robadas han de tener, y la verdad no está tan peligroso como en Real del Carmen, pero sí hay delincuencia".



Los ciudadanos propusieron más rondines de vigilancia en las calles, en especial en las zonas más vulnerables, además de la limpieza de las casas que fueron abandonadas y son habitadas por presuntos delincuentes.