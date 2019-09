Aseguran 100 kilos de mariguana en Santa Ana

SANTA ANA.- En un recorrido de vigilancia elementos de la 45 zona Militar aseguraron un vehículo pick up doble cabina que en su interior tenía varios paquetes con mariguana con un peso total de 100 kilogramos.



De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que el decomiso de la droga se efectuó el 17 de septiembre durante un recorrido por parte de soldados del Tercer Regimiento de Caballería Motorizado.



Los elementos del Ejército Mexicano encontraron un vehículo pick up Dodge Ram, color guinda, doble cabina y de reciente modelo que, al ser inspeccionado, se encontraron varios paquetes con enervante.



Los envoltorios confeccionados en cinta adhesiva de color café fueron llevados ante las autoridades ministeriales y al ser pesados dieron un total de 100 kilogramos de la droga antes mencionada.



El informe oficial de las fuerzas castrenses no especifica el lugar ni mayores detalles de cómo fue encontrado el vehículo donde se halló la cantidad de la mariguana.



Las fuerzas armadas señalan que acciones como estas ayudan a crear una atmósfera de tranquilidad para los ciudadanos del municipio de Santa Ana, Sonora, cumpliendo con el "Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024".