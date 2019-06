Asegura FGJE investiga homicidio de agentes

HERMOSILLO, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia de Sonora aseguró que todos los casos de policías asesinados en Sonora, de cualquier corporación, son importantes y todos se siguen investigando.



"En ninguno vamos a dar carpetazo, en lo absoluto, y ninguna se descarta ninguna línea de investigación", afirmó Claudia Indira Contreras Córdova.



La fiscal no quiso adelantar cómo va cada caso, pues afectaría la indagatoria.



"Lo único es darles la certeza de que sí seguimos investigando y todos los días pregunto y estoy en contacto con los elementos que están investigando para saber cómo vamos, qué nos falta", dijo, "pero hay casos que tardan un poco más porque son complejos, pero no significa que no se investigan".



Y es que en lo que va del año 10 policías de diferentes corporaciones, cuatro de ellos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), han sido asesinados a balazos.



HACE ARZOBISPO LLAMADO



Un llamado a reforzar los valores familiares hizo el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, para ser constructores de paz, esto ante los hechos violentos que se han registrado en la ciudad los últimos días.



Rendón Leal manifestó que aunque los hechos violentos aparecen en todo el País, sin excepción de nuestro estado y municipio, es necesario no perder de vista las acciones que se realizan desde la familia.



"Cada uno de nosotros, nuestras familias debe dedicarle más tiempo a esas áreas de oportunidad, a esos aspectos de la vida en relación con la formación humana, la responsabilidad, el respeto, los valores humanos son muy necesarios e indispensables", dijo.