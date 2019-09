Vuelcan tres carros en menos de doce horas

NOGALES, Sonora.- En un lapso de doce horas se registraron tres choques vehiculares con autos volcados que dejaron personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en diferentes sectores de la ciudad.



Cuando eran las 12:30 horas del sábado, informaron al C5 que en la calle Abedul de la colonia Jardines del Bosque se había suscitado un choque y volcadura de un vehículo de reciente modelo.



Las autoridades encontraron volcado y abandonado con las llantas hacia arriba un vehículo Nissan Kicks, guinda, modelo 2019.



El conductor chocó un pick up Mazda color blanco y una vagoneta Toyota color azul que se encontraban estacionadas y posteriormente perdió el control, para después quedar volcado en medio de la calle.



Impacta cerco



Cuando eran las 16:13 horas se reportó que en la calle Municipio de Hidalgo frente al número 53 de la colonia Rosarito había volcado sobre el terreno de un domicilio el pick up Nissan blanco.



El auto modelo 1997 dañó con el impacto el cerco de una vivienda; resultó lesionado el conductor, Israel R., quien fue auxiliado y trasladado a un hospital con heridas que tardan más de 15 días en sanar.



IBA MUY “RECIO”



A las 23:30 horas, por exceso de velocidad y falta de precaución, un automovilista perdió el control y chocó un carro para posteriormente volcar, cuando circulaba por el periférico Oriente.



El responsable y lesionado fue Ignacio Alfredo L., quien manejaba a velocidad inmoderada un Nissan Sentra, color dorado con placas de Condefa; el perjudicado fue el auto pick up GMC del conductor Marco Antonio V.