Vive argentino viaje de su vida; Alaska es su destino

NOGALES, Sonora.- Hace 32 años Héctor Argiró le hizo una pregunta a su padre; la respuesta la guardó fielmente y con los años lo llevó a emprender el viaje de su vida.



Hoy tiene 42 años y se encuentra en la frontera de Nogales, Sonora, muy lejos de su natal Argentina.



A bordo de un auto clásico argentino de la marca Torino, modelo 380, año 1969 ha recorrido miles de kilómetros desde la Patagonia Argentina, donde inicia la carretera Panamericana, donde el continente se acaba.



El 24 de noviembre de 2016 inició su viaje atravesando 17 países: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y México



Su destino es Alaska, donde termina la carretera Panamericana y después espera seguir conduciendo por todo el mundo, continuando en Europa y luego Asia.



LA PREGUNTA



"Tenía 10 años, un día pregunté a mi papá a dónde llegaba la carretera Panamericana, vivíamos a quince cuadras de donde termina la Panamericana y me dijo que en Alaska y no le pregunté más", recordó Héctor Argiró.



"Y entonces en mi cabeza empezó a crecer y quedó esa idea y se fue transformando en un sueño, un día me dije ‘me voy hasta Alaska’ y luego dije ‘me voy a ir en un Torino’ y siempre lo postergaba hasta que un día dije ‘bueno, vamos a intentarlo’ y salimos hace dos años y medio y estamos acá’’, platicó.



SOLO EN BALBOA



Héctor viaja solo, el auto al que bautizó Balboa no tiene aire acondicionado, es dirección mecánica y de seis cilindros; su viaje lo financia con la ayuda de aficionados a clubes de autos y motos, quienes le dan hospedaje.



Con la ayuda de algunos patrocinadores y talleres le dan servicio a su auto y gasolina para continuar el viaje.



También adquiere recuerdos como llaveros y postales del viaje y su familia los vende en Argentina.



LO MEJOR



Héctor comentó que indudablemente lo que más le ha gustado del viaje es cómo lo ha tratado la gente.



"Siempre me estaba preocupando por la seguridad, pero hay más gente buena que gente mala, la mayoría es gente buena, la mayoría, casi toda", exclamó.



"A todos ellos, desde Argentina hasta México y en todos los países que recorrí… muchas gracias", externó.