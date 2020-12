Vive en una plaza pública en Nogales

Nogales.- Se llama Jesús Ávila Valenzuela, pero en la calle todos lo conocen como “El Bolingón” o “El Bolingas”, el 25 de diciembre cumplirá 70 años y no será de la mejor manera, pues vive y duerme en una plaza pública.

El hombre en situación de calle es originario de Nogales, en su juventud vivió en la colonia Héroes, tuvo su familia, esposa y tres hijas, pero aseguró que el no tomar decisiones correctas lo hizo perder todo.

“Tengo tres hijas y hermanos, mucha familia y muchos han venido por mi para llevarme con ellos pero ya no se puede, cada quien tiene sus propios problemas y yo me gané esto por no tomar las decisiones correctas.

Desde joven agarré la ‘tomadera’ y anduve rodando por todas partes, fui desobligado, por eso llegué hasta esto, ya tengo como cinco años viviendo en la calle y durmiendo donde se pueda”, dijo.

Ávila Valenzuela recordó que en su juventud trabajó como albañil, también de conserje en escuelas y de velador, incluso en la plaza Miguel Hidalgo, donde ahora pasa sus días y duerme en una de las bancas.

“El Bolingón” tiene ya muchos años cargando con la enfermedad del alcoholismo, pero es un hombre bueno, de sonrisa fácil y es muy conocido por jóvenes y adultos que a diario llegan a saludarlo.

“Yo como lo que pueda y cuando se puede, de lo que me invita la gente, los conocidos, la otra vez vino un amigo y me preguntó que si comía frijoles y le dije que no, porque no traían queso”, comentó como chascarrillo.

Durante la noche, los adornos navideños engalanan la plaza Miguel Hidalgo y ahí a unos metros, Jesús Ávila Valenzuela y otras tres o cuatro personas en situación de calle, duermen soportando las inclemencias del clima.

“No he querido aceptar irme a un albergue, porque yo ocupo un lugar donde pueda entrar y salir a la hora que quiera”, expresó.