Vendedor de avioncitos se va a casa obligado por contingencia de coronavirus

NOGALES.-Tiene alrededor de 20 años vendiendo avioncitos que fabrica con latas de aluminio en las filas hacia Estados Unidos y hoy está preocupado porque le ordenaron retirarse a su casa para protegerse de la contingencia Covid-19.

Se trata de Bernardo Meraz de 55 años de edad originario de Caborca, Sonora quien desde que era pequeño emigró con su familia a esta frontera donde trabajó como vendedor ambulante y albañil.

“Desde que estaba pequeño como unos diez años yo vendía ciruelas y chabacanos aquí cerca de la línea Internacional y desde adolescente aprendí a fabricar avioncitos con latas de aluminio.

“En un principio lo hacía por entretenimiento y para regalar a mis familiares pero luego lo tomé como trabajo y diario construyo unos diez o quince que vendo desde hace como 20 años aquí en la fila de autos”, dijo.

Bernardo Meraz de 55 años todos los días acude a la fila vehicular de la garita Dennis DeConcini donde oferta sus avioncitos a según cooperen los clientes y puede ser desde 50 a 100 pesos por pieza.

“Antes combinaba mi trabajos como albañil con la venta de aviones pero desde hace años ya solo me dedico a esto y lo hago de manera legal pago 185 pesos por mes al Ayuntamiento como vendedor ambulante.

“Estoy muy preocupado porque hace unos minutos me vinieron avisar las autoridades y me entregaron un papel donde dicen que ya no puedo vender por la contingencia del Coronavirus y que me tengo que ir a la casa”, comentó.

El vendedor de avioncitos se dijo estar muy preocupado porque no tiene otra manera para sacar el sustento para su familia que son su esposa Diana y sus dos hijos adolescentes de 14 y 16 años de edad.

El hombre tiene su domicilio en calle Buenos Aires número 1000, de la colonia Buenos Aires donde puede ser localizado por personas interesadas en comprar sus avioncitos o quienes deseen ayudar con despensas.