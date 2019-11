Van 9 mascotas muertas

NOGALES, Sonora.- Suman nueve mascotas encontradas muertas en un sector de la colonia La Brisa y seis de ellas en el mismo domicilio de una mujer protectora de animales, quien asegura que fueron envenenados de manera intencional.

El pasado miércoles se reportó que en la vivienda ubicada en calle Miguel Noriega número 68 se encontraron cuatro perros muertos, presuntamente por envenenamiento, y ayer se informó de otras dos mascotas más sin vida.

Alma Guadalupe "N.", de 34 años de edad, volvió a solicitar la presencia de las autoridades municipales para denunciar que otros dos de sus perros de talla grande amanecieron muertos en el patio de su casa.

"Ya vinieron los del Centro de Control Animal y retiraron los cuerpos de los perros muertos, así como periciales de la autoridad ministerial, quienes tomaron fotografías y muestras para analizar el caso.

"Yo también tomé muestras del veneno y en este día (ayer) lo voy a llevar al Ministerio Público como parte de las evidencias para que lo analicen y se castigue a quien resulte responsable", dijo.

La reportante aseguró que tiene identificado a un sospechoso de causar las muertes de los animales, pero que no puede dar información hasta que las autoridades concluyan con las investigaciones.

Autoridades municipales que llegaron a tomar el reporte de los últimos dos perros muertos en el domicilio informaron a la persona que minutos antes habían reportado otras tres mascotas sin vida en ese mismo sector.

Los agentes de la Policía Municipal indicaron que habían atendido otro reporte donde una persona señaló que tres de sus mascotas habían muerto presuntamente por envenenamiento.

INVESTIGAN CASO LAS AUTORIDADES

El Gobierno municipal reprueba cualquier acto de maltrato de animal en caso de que se compruebe y serán las autoridades competentes quienes determinarán si la muerte de las mascotas fue por envenenamiento, dijo Alejandro Castro Sandoval.



El director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Nogales informó que el Centro de Atención Canina y Felina Animal recibió una notificación de colaboración de parte de las autoridades investigadoras.



“Nosotros no tenemos la facultad para determinar si hubo o no envenenamiento, como se señala, será el Ministerio Público, quien nos notificó que ellos ya están indagando sobre el caso de las mascotas muertas.



“Las autoridades nos pidieron que tomáramos algunas muestras de los animalitos y ellos se comprometieron a trasladarlas a la ciudad de Hermosillo para que los peritos certificados puedan dar una resolución” dijo.



Castro Sandoval mencionó que derivado del resultado de las pruebas periciales la autoridad ministerial tendrá elementos jurídicos necesarios para determinar si hay o no maltrato animal en el caso de las mascotas muertas.