Útiles que llevaban a Álamos los dejaron en abandono: Aduana

En abandono dejaron en la Aduana de Nogales los útiles escolares que intentó cruzar el alcalde de Álamos, Sonora, Víctor Valderrama Cárdenas, aclaró el administrador general de la Aduana.



Juan Gim Nogales aseguró que independientemente del incidente, se ha puesto en contacto con funcionarios de Álamos para buscar la manera de que esos artículos efectivamente lleguen a esas comunidades de bajos recursos donde serían donados.



Se dieron facilidades: Aduana



La versión de Gim Nogales dista de la del alcalde alamense, quien aseguraba que no se le permitió pagar la importación.



El administrador de la Aduana relató el caso, asegurando que el presidente, su esposa, un familiar y una cuarta persona que no acreditó ser familiar, llegaron a la garita Mariposa procedentes de Estados Unidos.

Su auto traía adherido un remolque, en el que traían muebles para casa valorados en mil 700 dólares, así como alrededor de mil cuadernos valorados en una cantidad similar.



“No llegan a autodeclaración, ahí lo pudieron haber embargado con todo y el carro, pero le dijeron váyase arriba (Recinto Fiscal) y vaya a autodeclarar, aquí tengo toda la información de las cámaras’’, relató el administrador.



Explicó que en el caso de los muebles le dieron la facilidad de la franquicia, aunque no la alcanzaba ya que la cuarta persona no era familiar directo y la franquicia establece 5

00 dólares por cada integrante de la familia, mayor de edad.En el caso de los libros, sostuvo, no traía ningún documento que acreditara que era una donación, manifestando las personas contestaron no habían hecho el trámite porque era engorroso.Se les dio la opción de pagar importación de los cuadernos con un agente aduanal, devolver esos bienes a Estados Unidos e iniciar el trámite de donación e incluso pagarlos a través de pequeña importación, pero optaron por dejar los útiles en abandono.Gim Nogales, quien el día del incidente se encontraba en Hermosillo, Sonora, dijo que ya habló con el secretario del Ayuntamiento de Álamos, así como el secretario particular para solicitar una conferencia con el alcalde para lograr que esos cuadernos efectivamente sean donados a las personas de escasos recursos como se había propuesto.