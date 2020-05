Usuarios "echan pleito" a choferes por cubrebocas obligatorio

NOGALES, Sonora.- Hasta pleitos con el usuario, se ganaban los taxistas y choferes del servicio de transporte público urbano al exigir a sus clientes el uso de cubrebocas como lo ordenó la Secretaría de Salud.

A Jesús Verdugo, quien ayer conducía un camión para la ruta de Las Bellotas, no le había ido muy bien.

“Muy mal, ha estado bajo, puro pelear con ellos’’, comentó al preguntarle cómo le había ido con los usuarios al pedirles el uso de cubre boca.

Indicó que algunos sí lo usan pero otros no y que en cuanto a la capacidad menos, ya que el camión que conduce tiene una capacidad de 24 personas.

Margarito Parada es taxista y durante la mañana de este martes se topaba con que clientes que no traían el cubre-boca pero tampoco podía negarles el servicio.

“Las personas hacen lo que quieren hacer pero la mayoría no lo traen; muchas creen (en el Covid-19) otras no creen, pero no es obligación y ellos no lo quieren usar’’, platicó.

“Ni modo de bajarlos, porque uno también necesita el trabajo, nosotros tenemos necesidad de trabajar y ellos de usar el taxi’’, detalló.

Lo que sí había visto Margarito, es que las personas de mayor edad son las que comúnmente sí procuran traer su cubre-boca.

En el caso de Angel Portillo, quien conduce un camión urbano, colocó dentro del camión una copia del oficio donde la Delegación de Transporte informa del uso obligatorio del cubre-bocas.

“Está bien, le estamos informando a la gente, todavía bien apenas estamos hablando, diciéndoles, y unos si han traído, apenas ahorita estamos viendo’’, comentó.

César Santillán, de oficio taxista, ha visto quienes traen y no traen, pero en el caso de este martes sus clientes sí traían su cubre-boca.

“No he tenido ningún tipo de problemas, todos traen, pues está bien por una parte hay que prevenir’’, opinó.