Urgen padres a vigilar escuelas ante ola de robos

Nogales.- El abandono de planteles educativos a causa de la contingencia sanitaria de Covid-19 ha generado una alta incidencia de robos y daños en escuelas, manifestó la Asociación de Padres de Familia (APF) en Nogales.



Braulio Sánchez Flores, presidente de la APF, señaló que es grave la situación y que a la fecha se han suscitado 29 robos y saqueos en planteles educativos y en muchos de ellos vandalizados en repetidas ocasiones.



“La problemática es grave y para muestra tenemos la Escuela Técnica número 77 de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde los ladrones dejaron solamente las puertas, dañaron y saquearon absolutamente todo.

“Necesitamos hacer un solo equipo y estamos invitando a los directivos, personal docente y de intendencia de las escuelas para que se sumen al programa de vigilancia y así poder inhibir la delincuencia en los planteles escolares”, dijo.



Sánchez Flores indicó que actualmente y debido al abandono de las escuelas por la contingencia sanitaria hay mucho deterioro y que se requiere que regresen a trabajar sin descuidar los protocolos de seguridad.



“El Comité de Salud Estatal es quien tiene frenado y no permite que el personal de la SEC regrese a las instalaciones y no vemos motivo alguno, aceptamos el cierre de clases, pero sí es necesario que cuidemos nuestras escuelas.

“Igual pedimos a las recicladoras y casas de empeño que no compren los materiales robados en los planteles educativos, son muchos y cuantiosos los daños que se están presentando y debemos hacer algo para detener esto”, comentó.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia señaló que están sosteniendo reuniones con Seguridad Pública, autoridades del Ayuntamiento, del sector escolar, además de grupos civiles para conformar estrategias preventivas.



ARMAN PLAN

Luego de los casi 30 casos de robos y daños en escuelas de Nogales, la dirección de Educación Municipal convocó a una reunión para poner en marcha acciones conjuntas que ayuden a inhibir los delitos.



En un comunicado de la dependencia municipal se señala que derivado de las medidas sanitarias del Gobierno Estatal por la pandemia de Covid-19, que mantiene las escuelas en abandono, se han propiciado varios robos.

En la reunión tomaron parte representantes de la Policía Preventiva local, los regidores de las comisiones de Seguridad Pública y de Educación, así como de la Sociedad de Padres de Familia.



Como parte de los acuerdos tomados en dicha reunión, los funcionarios acordaron enviar escritos a todas las instancias de Gobierno a fin de que el problema de robos y daños en las escuelas terminen.



Se pretende involucrar a los organismos civiles y empresariales y elaborar el documento que será entregado a las autoridades de salud, educación y a la propia gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.



El escrito que será enviado a dichas instancias de gobierno, contendrá los argumentos para solicitar que estas autoricen la presencia de personal de las distintas escuelas y los rondines de la Policía Municipal en el interior de las mismas.



Los regidores se comprometieron en trabajar en cada una de las colonias para buscarle una solución a esta problemática que ha dejado sin equipamiento a 29 planteles educativos de la localidad.



Entre las propuestas de solución se encuentra la creación de comités vecinales de vigilancia en la que participen las autoridades policiacas.



Se reunieron para buscar alternativas ante la alta incidencia de robos y daños en escuelas: La directora de Educación, Alma Leticia Sobarzo, los regidores Mario Hernández y Víctor Manuel Rodríguez; Francisco Álvarez, del área de Seguridad Pública; el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Braulio Sánchez y el director de Salud Municipal, Zénen Vicente Padilla Juárez.



SEC NO PUEDE OBLIGAR

Gloria Ninfa Gutiérrez, delegada regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), señaló que no se puede obligar a ningún directivo o trabajador escolar a regresar a las escuelas hasta recibir instrucciones.



“Es muy difícil depende directamente de la Secretaría de Educación Pública no de los Estados y no hemos recibido nada oficial del área educativa en el sentido de que vayan a regresar los directores o los conserjes.

“He leído comunicados y si han recomendado que de pronto den una vueltecita a las escuelas, pero en ningún momento es obligatorio y es precisamente para evitar los contagios del Covid-19.



“No podemos obligar a los directores y conserjes a que se presenten, se necesita recibir órdenes de sus áreas administrativas de Hermosillo, siento que hay que llevarlo con calma, no es fácil por este tema de la pandemia”, dijo.



La delegada de la SEC señaló que si hay directores y personal que dan rondines a los planteles educativos y que la incidencia delictiva se ha estado frenando en últimas fechas con el apoyo de autoridades estatales.

“El apoyo de Celeste Bojórquez, coordinadora de vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que está conformando grupos vecinales para cuidar las escuelas ha sido de mucho apoyo y ha frenado la incidencia delictiva”, comentó.



“Los ladrones están saqueando escuelas como la número 77 donde solamente dejaron las puertas y se requiere que regresen a trabajar directivos y de intendencia para inhibir la incidencia que ya ha afectado a 29 escuelas”

Braulio Sánchez Flores,

Presidente de la Asociación de Padres de Familia.



ATACAN LADRONES

Algunas de las escuelas víctimas de la delincuencia en Nogales:

Técnica número 77, colonia Luis Donaldo Colosio.

Delia de Seville, colonia Nuevo Nogales

Secundaria General Plutarco Elías Calles número 1, avenida Obregón, colonia Centro.

Secundaria General número 2, colonia Esperanza y periférico Luis Donaldo Colosio.

Nueva Creación, colonia Las Torres.

Margarita Maza de Juárez, colonia Esperanza.

Jardín de Niños Rodolfo Monroy, colonia Nuevo Nogales.



