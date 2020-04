Suda don Domingo para asegurarse el pan

NOGALES.- Dificultades para obtener ingresos por el cierre de negocios atraviesa Domingo Pérez Herrera vendedor de garrafones con agua desde hace 17 años en el sector comercial de la colonia Centro.



El hombre de 62 años de edad y originario de Chiapas indicó que de un aproximado de 120 garrafones que vendía de manera diaria, hoy apenas logra vender 30 en un horario de 8:00 a 20:00 horas.



“Se puso muy difícil la situación con esto del Coronavirus, hay muy poca gente en la calle y todos los negocios están cerrados y es donde yo hacía las ventas, ahora tengo que buscar

venderlos en las casas familiares.



SE HIZO DE SU NEGOCIO POCO A POCO



Domingo trabaja los siete días de la semana en una vieja motocicleta que tiene adaptada una carreta, la cual compró en abonos desde hace 17 años y la cual representa el sustento diario para sus necesidades.



“Hace 17 años empecé a trabajar vendiendo agua en una empresa y esta motocicleta me la trajeron de México, me costó como 70 mil pesos de aquella época, poco a poco la fui pagando y ahora es mi negocio.



“Yo todo los días salgo a trabajar pidiéndole a Dios que me ayude y bendito sea el Señor ya tengo muchos clientes, lo que pasa es que los negocios ahora están cerrados y eso es el problema, no hay ventas”, dijo.