Sonora: Operadores de autobús acercan familias y se alejan de las suyas

NOGALES, Sonora.- Con 38 años como operador de autobús de pasajeros, Luis Fernando Bello Cabañas, nativo de la Ciudad de México, casi cada año tiene que sacrificar su propia felicidad familiar a cambio de acercar la de otros que van a visitar a los suyos y viajan en el camión que tripula, durante Navidad y Año Nuevo.

Incluso ha pasado navidades, años nuevos y otras fechas importantes para él y su familia, encerrado a oscuras en su propio camarote, descansando para cubrir el siguiente turno de chofer, mientras el autobús llega a su destino con los pasajeros que anhelan estar con sus seres queridos. Reza por todos y eso lo reconforta.

“Todos esos momentos bonitos se pierden, pero a la vez nos satisface mucho cuando los usuarios o pasajeros nos dan las gracias por llevarlos sanos y salvos a sus destinos. Es lo más motivante”, expresó.

Antes que abordara el autobús que iba a conducir, en una de las centrales de Nogales (Tufesa), Luis Fernando comentó que la sensibilidad, tanto de los operadores como la de los pasajeros juegan un papel muy importante para que los viajes sean armónicos, y eso nada cuesta.

Observó que muchísimas veces salen pasajeros “quisquillosos” que se molestan por cualquier cosa, con sus compañeros de viaje, e incluso con los choferes, principalmente por errores en la numeración de los asientos.

Tienen que hacerla de sicólogos para calmarlos, dijo, pues también ellos tienen necesidades, pero algunos por el hecho de que cubren el costo de sus pasajes creen que tienen que aguantar insensibilidades.

Agregó que le ha tocado vivir muchas anécdotas, incluso chuscas, además de historias tristes o dramáticas al ver que compañeros suyos han participado en accidentes fatales, perdiendo la vida junto con pasajeros.

Ya he vivido muchísimas cosas,pero lo más importante es que Dios siempre me ha protegido de desgracias y cuando me toca regresar con mi esposa y mis seis hijos lo disfruto al máximo. Vale la pena a cambio dela gran responsabilidad que llevamos a cuestas ya que los viajeros ponen sus vidas en nuestras manos”, apuntó.