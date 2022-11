Sonora: Causa curiosidad automóvil al estilo de “Mad Max”

ÍMURIS, Sonora.- Desde que fue comprado de agencia por su padre (qepd), en 1973, el vehículo de la marca Chevrolet, línea Impala, que en la actualidad conduce Francisco Jesús Rocha Nevárez, jamás ha sufrido daños en su carrocería.

Francisco Jesús, de 49 años de edad, relató que tras el fallecimiento de su papá, el 10 de enero de 1993, él se ha esmerado en mantener el carro en su originalidad, excepto pequeñas adecuaciones para darle un aspecto peliculesco, al estilo “Mad Max” o “Vengador Fantasma”.

De oficio mecánico, manifestó que es originario de la colonia Héroes, en Nogales, pero avecindado en Ímuris desde hace tres años, desde que falleció su mamá, con la que vivía. Tiene tres hermanos que residen en esa frontera.

Ya le han ofrecido una fuerte cantidad de dinero por el automóvil, incluso en dólares, pero jamás lo venderá, aseguró, porque el valor sentimental no tiene precio y es el único recuerdo que le queda de sus padres. Ahora vive solo.

En este carro anduvieron todos mis abuelos, tanto los papás de mi papá como de mi mamá. Todos ellos ya murieron. Sólo me quedan sus retratos. De todos esos recuerdos solamente quedamos el carro y yo”, expresó, “es imposible que me deshaga de él”.

CÓMO NACE LA IDEA

Reveló que siempre ha sido muy inquieto, innovador y ocurrente, además que es coleccionista de autos clásicos de juguete y meticuloso con sus herramientas de trabajo, y que la idea de hacerle modificaciones a su automóvil nació a raíz de las películas “Mad Max” y “Vengador Fantasma”.

De esas películas me inspiré, pero todavía me falta adecuar algunas espadas y otra calavera con luces interiores para que parezca que le sale lumbre cuando circule con el carro por las noches.

“Ese arreglo está en puerta. Ya tengo el material. Hay donde lo ves este carro no tiene ningún rasguño, sólo óxido por lo viejo que está, y el clima. No lo he querido pintar para que permanezca lo más original posible”, externó.

Francisco Jesús, dijo que como mecánico conoce a mucha gente y donde quiera lo saludan ya que su carro es inconfundible. Incluso le arregla vehículos a personal de la Guardia Nacional (División Caminos) y cuando los encuentra en la carretera le gritan “¡ese Mad Max!” y eso le agrada como si fuera un niño. Eso no lo avergüenza.

El frente del auto ha sido modificado por su dueño.

COLECCIONA CLÁSICOS

Comentó que tiene su taller por la calle Luis Donaldo Colosio, en Ímuris, desde hace tres años y que varias veces a la semana viaja hasta Nogales cuando no encuentra las refacciones en el pueblo para reparar los vehículos de sus clientes.

Va y viene, constantemente. La mayoría de la gente que vive o tiene negocios a la orilla de la carretera en ese tramo carretero ya lo conoce y saluda, gracias a su vehículo.

Agregó que tiene una colección de vehículos clásicos de juguete en miniatura, que ha reunido a través de los años, varios de los cuales exhibe en su caja de herramienta de trabajo la cual desde hace años también la mantiene intacta.

“Cada vez que utilizo las herramientas, las limpio con disolvente y las vuelvo a colocar exactamente en su lugar. Todas están allí desde hace más de 10 años y ninguna se me ha perdido. Todo esto es como un pasatiempo que disfruto mucho, aunque algunos piensen diferente”, agregó Francisco Jesús.