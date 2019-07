Solicitan entrega de parque industrial

NOGALES, Sonora.- A través de una propuesta, el Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (Fopin) solicitó a la empresa Pinsa entregar el complejo industrial para antes del 31 de julio.



En conferencia de prensa, el presidente municipal Jesús Antonio Pujol Irastorza, anunció que se propone un convenio judicial con Pinsa para que a más tardar mañana se firme.



En el documento avalado por los integrantes del Fopin establecen siete acuerdos, entre los cuales están el dar por terminado formalmente el contrato de arrendamiento y que Pinsa se comprometa a entregar el parque industrial a más tardar el 31 de julio de este año, así como los contratos de arrendamiento, seguros y demás.



También piden a Pinsa ceder las concesiones para la extracción de agua que corresponden a los pozos perforados y se le requiere por 125 mil dólares ante el nulo pago de la renta del 8 de marzo al 8 de abril.



Y finalmente acordar que fiduciario facture y cobre directamente a los inquilinos las ventas generadas y que Pinsa transmita a inquilinos los derechos y obligaciones de los contratos para el suministro de energía eléctrica.



El presidente agregó que empresas como Amphenol y Javid están revisando contratos que puedan firmar con el Gobierno municipal y Fopin para tener certeza jurídica en relación a su domicilio fiscal.



Además de ofrecerles el soporte jurídico y apoyo en cualquier situación legal que se derive.



Pujol Irastorza aclaró que tuvieron reuniones incluso con Richard Campbell, nieto de los fundadores del parque, y que no habían podido hacer notificaciones porque Pinsa abandonó las oficinas.



"Y en una sesión de Cabildo como no estaban en la oficinas se comentó que se podían cancelar los sellos para que no pudiera facturar (Pinsa, al abandonar oficinas), así que inmediatamente fueron a abrir las oficinas para que no les cancelaran el sello", detalló el alcalde.



Y hoy llegaron y se presentaron abogados en las oficinas para darles a conocer demandas para que siga corriendo proceso judicial, resaltó.