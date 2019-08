NOGALES.- "Cuando el sujeto me llevaba sentí mucho miedo, pensé lo peor y quise bajarme del carro, pero iba muy rápido y fue entonces que me aventó a la calle", narró una mujer de 67 años tras ser despojada de un vehículo.



Fue alrededor de las 10:50 horas cuando reportaron al C5 que en la calle Hermosillo y Magdalena, de la colonia La Granja, se había suscitado el despojo violento de un vehículo a una persona de edad avanzada.



La víctima, Dora C., informó que los hechos ocurrieron momentos antes cuando se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo Ford Fusion, color azul y modelo 2007.



Mi esposo estacionó el carro frente a la tienda de abarrotes para hacer unas compras y dejó el auto encendido con el aire prendido para que no sufriera calor y fue entonces que de repente se subió un sujeto.



"El ladrón le metió cambio al vehículo y ya me llevaba, sentí mucho miedo, pensé lo peor, abrí la puerta y quise bajarme, pero iba muy rápido y fue entonces que me aventó y a la calle", relató la mujer.



Además del vehículo el ladrón se llevó el bolso de mano de la mujer, donde traía visas láser de ella y su pareja, documentos, otras identificaciones y dinero, entre otras pertenencias.



Al lugar acudieron elementos municipales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como socorristas de la Cruz Roja, quienes atendieron a la mujer de lesiones que presentaba en el brazo izquierdo.



El incidente activó el código rojo entre autoridades y alrededor de una hora después de lo sucedido trascendió por redes sociales que en la Carretera Internacional más allá de Cíbuta había sido detenido por federales un hombre a bordo del auto robado.