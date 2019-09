"Se me fue el carro", rescatan a señora que era arrastrada por arroyo

NOGALES, Sonora.- “Se me fue el carro, no sé, le solté el freno, estaba prendido y me empezó a arrastrar’’, relató la señora Esthela, quien fue rescatada del interior de su auto que era arrastrado por el arroyo.



“Soy diabética, se me bajó un poquito la azúcar’’, relató la señora.



Doña Esthela tiene muchos años viviendo en Nogales y conoce perfectamente la problemática de los arroyos.

“La conozco perfecto (situación de los arroyos) lo que pasa es que me acerqué demasiado y me fue jalando el agua, dejé el freno y creo que cuando sentí que me estaba jalando no se por mas que pisé el freno’’, platicó.El incidente ocurrió el lunes alrededor de las tres de la tarde en el entronque de la calle Ana Gabriela Guevara entronque con la calle Hermosillo, donde el arroyo Tecnológico arrastró por unos metros su auto estando ella en el interior.Miguel Ortega, es otro automovilista que ayudó a la señora Esthela a salir del auto.“Lo que pasa es que se vino la corriente y la señora se pasó, quiso como ganarle pero la jaló el agua y la fue arrinconando hasta que topó y empezó a gritar’’, relató.

Salimos varios, continuó, yo estaba esperando el arroyo que pasara y venimos todos para ayudarle y vino un oficial de seguridad y entre él y dos compañeros, los tres agarramos a la señora.“Estaba histérica desesperada por la corriente estaba metiendo el agua al carro y entre tres, cuatro la sacamos’’, relató.

Miguel agregó que un oficial de Policía se subió al techo del auto, auxilió a la señora a salir y con la ayuda de los demás lograron sacarla.