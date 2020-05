Se esperan más casos Covid porque no hicieron caso en Día del Niño: enfermera

NOGALES, Sonora .- Dora Alicia Ruelas Armenta es enfermera del Issste y durante la mañana del jueves observaba un repunte de casos sospechosos de Covid-19.

“Ayer (miércoles) fueron 16 casos en Nogales y ahorita van a ser más, hoy en el Issste hasta ahorita (10:30 horas) llevamos cinco muestras tomadas. Es el descuido de la gente, el caso omiso al quédate en casa’’, lamentó.

Ahorita se está reflejando toda la gente que andaba en la calle, que en la pizza, en los negocios de comida rápida el Día del Niño, lamentó.

“Esperábamos este pico de casos, la gente que no hizo caso el Día del Niño, anduve ese día muy desesperada porque miraba al a gente haciendo fila en la pizza, en la calle, en la comida rápida’’, recordó.

Desinfectarse

Dora Alicia vive con su esposo y tres hijos, tres de la familia deben salir a diario de casa. Ella que está en contacto con los pacientes debe tomar todas las medidas posibles para cuidarse, cuidar a su familia y a sus compañeros del hospital.

“El cubre-boca no me lo quito en mi área de trabajo, me lavo las manos, llego a mi casa mis zapatos los desinfecto, el baño, quitarme mi uniforme y ponerlo en bolsa de plástico, usar desinfectante para lavar la ropa, desinfectar lentes, celular, el carro’’, platicó.

“Si yo voy o llevo el virus trato de no meterlo a mi casa, hasta ahorita hemos estado en contacto con los pacientes, hemos andado en domicilios en el apoyo a toma de muestras’’, expuso.

Llamado a la comunidad

La enfermera pidió a la comunidad quedarse en casa y no bajar la guardia con la prevención de Covid-19, además de llevar cubreboca cuando acudan al Issste independientemente del motivo, ya que deben cuidarse ellos mismos y proteger al personal médico.

Comentó que hay gente que acude al hospital sin cubreboca y se molesta cuando el personal lo exige para entrar. Hoy día si no traen cubreboca le proporcionan uno para poder ingresar.

Si existe algún síntoma como tos, fiebre, hay que acudir para recibir atención médica oportuna y no esperar a que se complique la salud con cuadros más graves como problemas de respiración.