Se alista IP de Nogales para retorno de migrantes

NOGALES, Sonora.- Ante lo que consideran como inminente: La llegada de centroamericanos devueltos de Estados Unidos, la iniciativa privada promueve un esquema de contratación durante su permanencia.



Hipólito Sedano Ruiz, vicepresidente nacional Región Pacífico Norte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), expuso que se promueve una estrategia ante el Gobierno federal y organismos internacionales.



Detalló que en unos días se reunirán en la Ciudad de México con autoridades federales y la Organización Internacional de Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



La idea es buscar un esquema de administración de flujos migratorios, pero además que quienes lleguen a las fronteras cuenten con documentación necesaria que les permita trabajar durante su estadía para solventar sus gastos y tengan beneficios como seguro médico y educación para sus familias.

Recordó que Nogales tiene 2 mil 500 plazas disponibles dentro de la industria maquiladora y aunque esta frontera no ha sido mencionada como punto de devolución de Estados Unidos de migrantes en busca de asilo, es muy probable que en algún momento los reciba.Aclaró que son escasos los migrantes que han sido contratados en maquiladoras, ya que no cuentan con documentación que les permita trabajar y la industria no los empleará de manera ilegal.Calculó que un 5% de los migrantes que arriban a la ciudad portan documentos como la visa humanitaria, pero es necesario que tengan permiso de trabajo para que solventen sus gastos durante su estadía.