Revive estufas y chimeneas en Magdalena de Kino

MAGDALENA DE KINO, Sonora.- Estufas y chimeneas de leña que datan de siglos pasados representan tesoros, recuerdos y nostalgia para muchas familias y en Magdalena, hay unas manos que las reconstruyen y las dejan como nuevas.

Rody Osorio tiene una trayectoria de 32 años reconstruyendo los artefactos antiguos para clientes que tiene en Arizona, Estados Unidos, así como ciudades y pueblos de todo Sonora y otros Estados de México.

La antigüedad de las reliquias provoca sentimientos en quienes heredan las estufas que fueron utilizadas por padres, abuelos y antecesores y el poder reconstruir artefactos que enriquecen la historia familiar es motivante para la emprendedora mujer.

“Cuando era niña mi padre era la única persona en esta región que arreglaba estufas de leña y de gas, ahí fue cuando poniendo un tornillito, quitando otro, fui aprendiendo hasta que me apasionó este trabajo.

“Bendito sea Dios ya tengo bastante tiempo reconstruyendo estufas para gente de Tucson, Sahuaripa, pueblos y rancherías de Arizona y Río Sonora, de Tijuana, Chihuahua, Baja California y prácticamente de todas las ciudades de nuestro Estado”, dijo.

En el taller de Rody Osorio, ubicado en calle Río Balsas número 124, en la colonia Fátima en Magdalena de Kino, hay decenas de estufas y chimeneas de diferentes modelos, las más antiguas del año 1632, otras de 1816.

El trabajo es laborioso y de mucho esfuerzo, una reconstrucción tarda desde diez a 25 días dependiendo del tamaño y estado de cada estufa y se puede cobrar por la reconstrucción terminada un promedio de los 30 hasta los 50 mil pesos.

A lo largo de los años, en el taller de Rody se ha logrado acumular cientos de piezas de estufas viejas que sirven como reemplazos para los proyectos de reconstrucción y otras son creadas de nuevo con el ingenio y sabiduría de la mujer.

“Hay ocasiones que me traen las estufas en cajas, desbaratadas y se sorprenden cuando las entrego nuevas, con brillo, muy detalladas y eso ha permitido que los mismo clientes me recomienden y gracias a ello no me falta el trabajo”, comentó.