Reportan alza en casos de Covid-19 en Nogales

NOGALES, Sonora.- Tras una baja en los casos de pacientes Covid-19, en los últimos días han documentado un incremento, aseguró el director general del Hospital General.

Juan Antonio López Rivera opinó que se debería continuar en “semáforo rojo’’ en la incidencia de casos por Covid-19 y no “naranja’’ porque aún se tienen bastantes pacientes afectados por la pandemia, pero establece el nivel es determinación de la Secretaria de Salud Federal.

Explicó que tras una baja importante en pacientes de Coronavirus, hoy día tienen a 50 hospitalizados.

“Tuvimos una baja pero ahí vamos otra vez para arriba otra vez, y el problema es que también tenemos pacientes que no son Covid; tenemos que darle la atención a los pacientes normales, y bajó un poquito los pacientes Covid pero ahorita otra vez va para arriba el Covid y se mantiene’’, lamentó.

El médico aseguró que la planta de personal médico del Hospital General está completo y trabajando al 100%, por lo que llama a la comunidad seguir las medidas preventivas como distanciamiento social, higiene de manos y el uso adecuado de cubre-bocas.

No bajar el cubrebocas al cuello

“Veo que la gente lo trae en el cuello, el área está contaminada si tuvimos exposición o nos rascamos el cuello está contaminada, bajamos el cubre-bocas y el cubre-bocas se contamina por dentro’’, advirtió.

El médico agregó que esta cubierta facial debe cubrir desde la nariz hasta la barbilla y no deben de tocarlo por la parte exterior porque se contaminan las manos y si se tocan los ojos o nariz sin lavarse entra el virus al organismo.

“No hacer fiestas, no andar en la calle si no se necesita, veo que señoras van a super llevan niños a la tienda, va toda la familia, se trata de que vaya una sola persona al mandado, al banco, en las colas no guardan sana distancia, están pegados muchos sin cubrebocas’’, manifestó.