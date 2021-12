Reportan a ex bombero como desaparecido en Nogales

NOGALES.- Como desaparecido fue reportado un elemento del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez en esta frontera.

Se trata de Manuel Lozano Martínez, quien permanece como desaparecido desde el pasado 8 de diciembre.

A través de redes sociales los familiares han reportado su desaparición.

Les pido con mi corazón de madre que si saben algo me lo hagan saber, que no le hagan daño, las personas que lo tienen no saben si alguna vez él les ayudó a salvar a alguien de su familia, sólo pido algo de empatía”, postraron familiares.