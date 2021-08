Regresan a clases presenciales en Nogales, Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- "Ya tenía muchas ganas de regresar a la escuela" dijo Elian García de 9 años de edad, alumno de cuarto grado quien acompañado de sus papás acudió a la escuela bien protegido.



Usando cubrebocas y mascarilla esperaba el turno para ingresar a las instalaciones de la escuela Ignacio W.Covarrubias luego de una larga espera causada por la pandemia.



"Ya tenía ganas de regresar a la escuela, me gusta venir y ver a mis amigos aunque mis papás me dijeron que me tengo que cuidar mucho y hacer caso a lo que digan los maéstros", dijo.