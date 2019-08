Registran seis choques en menos de 15 horas.

NOGALES, Sonora.- Un total de seis accidentes viales se registraron durante el día viernes, los cuales dejaron como saldo daños materiales y una persona lesionada, informó Tránsito Municipal.



El primer incidente ocurrió a las 09:05 horas en la calle Jesús García, donde resultó lesionado Juan Alberto "N.", conductor de bicicleta, al ser impactado por la van Honda, modelo 2001, color rojo, conducida por María.



A las 13:35 horas se causaron daños materiales en choque por alcance ocurrido en la avenida Obregón y Darío Ramírez entre la vagoneta Windstar con placas de Condefa, manejada por Ramón "N." y un auto PT Cruiser.



Cuando eran las 14:42 horas se suscitó un choque vehicular en la calle Hermosillo entre un pick up Ford F-150, que era conducido por Santiago y un Chevrolet Malibú modelo 2002, manejado por Johana Lizbeth.



Otro choque con daños materiales fue atendido por autoridades a las 18:00 horas en periférico Colosio, colonia Encinos, entre los autos Honda Civic, modelo 2017 y un Dodge pick up, que era abordado por Salma Brenda.



Por la noche a las 22:15 horas, en la calle Jesús García, chocaron los vehículos GMC Sierra, que conducía César Isaac, contra el carro Nissan Áltima 1997, color café, conducido por Concepción "N.".



El último incidente vial ocurrió a las 23:50 horas en el camino a Mascareñas, en el kilómetro 1, entre un pick up Ford Ranger 1995 y un sedán Mazda modelo 2003, en el cual se registraron afectaciones en las carrocerías.