Registran 25 contagios de varicela en un mes en albergue de Nogales

Durante el mes de marzo en el albergue para migrantes San Juan Bosco se registró un total de 25 personas contagiadas de varicela y hasta ayer todavía ocho personas permanecían afectadas por el virus.

Hilda Esquer de Loureiro, fundadora del albergue para migrantes, informó que en estos días todavía se encuentran siete niños migrantes contagiados y un adulto originario de Cuba.

La varicela brotó en los días primeros de marzo y ahora tenemos a ocho personas contagiadas, los tratamos con paracetamol y un polvito que nos mandó el sector salud para que se bañaran".

“Las autoridades de la Secretaría de Salud nos han dicho que no hay mucho medicamento que se pueda dar a las personas, solamente para la temperatura y la picazón, pero poco a poco con recursos que tenemos se ha ido controlando la situación”, dijo.

Esquer de Loureiro indicó que hay muchas necesidades en el albergue y que se requiere del apoyo de la ciudadanía, de personas que deseen ayudar con materiales de higiene y despensa para apoyar a los migrantes.

Donny Manuel Herrera, de 30 años de edad y originario de Cuba, es el adulto contagiado de varicela, quien comentó que tiene tres meses que llegó a la ciudad y se encuentra en la lista de espera para conseguir asilo político en Estados Unidos.

“Nunca me había pegado la varicela y hace unos cuatro días me contagié, lo difícil son las noches, me pega calentura y mucha picazón, pero estamos con medicamentos y en espera de superar este problema”, señaló.