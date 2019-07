Recomiendan extremar cuidado de los infantes durante las vacaciones

HERMOSILLO, Sonora.- Caídas, cortadas y quemaduras con agua, entre otros accidentes, son comunes con los niños en temporada de vacaciones por estar más tiempo en casa.



José Ramón Martínez Samaniego, coordinador de Juventud de Cruz Roja Mexicana, indicó que la primera recomendación que se externa a los papás es no perder a sus hijos de vista.



"En especial los niños más chiquitos, que no son completamente independientes, no dejarlo solos, ya que como a edades prontas son muy traviesos, curiosos, quieren estar moviéndose siempre", expuso.



El socorrista resaltó que también se debe tener mucho cuidado con el agua, las pequeñas albercas o botes que muchos acostumbran para que se refresquen los niños en temporada de calor.



"Muchos niños caen en recipientes con agua que a veces hay en los patios, recomiendo estar en todo momento presente con ellos si van a tener albercas o algo que tenga agua para que los niños pasen el calor.



"Los niños siempre son impredecibles, pero ahorita que están más en casa obviamente sí (hay más riesgos de accidentes), hay que mantenerlos ocupados en actividades, pero obviamente con todas las precauciones necesarias", anunció el socorrista.