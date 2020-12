Rebrote es más fuerte y con más contagios: Ramírez Ortiz

NOGALES.- Son más los síntomas y más los contagios en el rebrote y se está afectando a personas más jóvenes, indicó el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Héctor Conrado Ramírez Ortiz, médico internista y director del Issste, indicó que en esta segunda oleada de la pandemia del Covid-19 se está registrando con mayor fuerza en perjuicio de la ciudadanía.

“El rebrote está más fuerte en cuanto a síntomas y hay más contagios, cuando empezó esta enfermedad los contagiados en instituciones como Issste, en el Hospital General, Isssteson y Seguro Social eran de personas de 64 años en adelante.

Ahora la gente joven también se está enfermando de Covid-19 y vemos afectados en gente de 30, 35, 40 años de edad y eso es producto porque hemos descuidado nuestra salud y la de todos en general”, dijo.

Ramírez Ortiz indicó que hay pacientes que tienen pocos síntomas, otros que son asintomáticos y los que tienen la mala fortuna de tener síntomas muy graves que requieren de hospitalización y algunos de ventilación.

Explicó que en Nogales por ser una población pequeña o por falta de preocupación de las autoridades nunca se dieron a la tarea de preparar técnicos en los manejos de los ventiladores y que ahora se batalla con el manejo de los equipos.

“No hay muchos médicos que saben manejar un ventilador, es muy difícil programar estos equipos, calcular el volumen, la respiración, así como programarlos y sobre todo estar al seguimiento de ellos no es fácil.

“Nosotros nunca habíamos tenido monitores gasómetros o no se habían preocupado las autoridades o simplemente no habíamos tenido la necesidad, pero ahora si la tenemos con esta contingencia sanitaria”, comentó.

La Prevención

El médico internista insistió en que la mejor alternativa para reducir los efectos de la pandemia en este rebrote es la prevención antes de sufrir fatalidades en los seres queridos de las familias.

“El mensaje para la ciudadanía es que no salgan a las calles si no hay necesidad y lo que está muy trillado que no salgan a fiestas ni a reuniones y si van a salir a la calle, que lo hagan sólo una o dos personas en su carro”, indicó.

“Se respira con mucha dificultad con un cubrebocas, pero se deja de respirar cuando a las personas le ponen un tubo y es cuando los pacientes van a depender de la ventilación mecánica” indicó.