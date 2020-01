Realizan vigilancia epidemiológica en la frontera

NOGALES (GH).- Los residentes de la frontera están acostumbrados al frío y al calor, pero no los migrantes, por lo que autoridades de la Secretaría de Salud realizan de manera permanente vigilancia epidemiológica en sitios de atención como albergues.



Ramiro Laguna Quintero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, informó que en la región Norte del Estado no se tiene documentado brote alguno de infecciones respiratorias.



“En temporada de frio nuestro objetivo es influenza y estamos vacunando’’, expuso el médico.



“Nada de brotes, la ventaja que se tiene en la gente local es que está acostumbrada al frío y al calor, en las foráneas está la preocupación, gente que llega de fuera, que no están acostumbradas pero nosotros hacemos campaña permanente de vigilancia epidemiológica’’, precisó el médico.



Además de que en los albergues y sitios de atención a migrantes tienen “luz verde’’ para en caso de emergencia envíen al migrante al Hospital General o a consulta.



Coronavirus



El médico agregó que en relación a la presencia de un brote de infección respiratoria por un nuevo coronavirus (2019-nCov) no hay caso alguno detectado, pero como siempre están a la expectativa y alertas.





Estados Unidos



El Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmado el martes un caso del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en el estado de Washington.



Fue un paciente que recientemente retornó de Wuhan, China, el 15 de enero de 2020, siendo atendido por un cuadro de neumonía.