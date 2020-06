Reabren comercios de giros no esenciales en Nogales

NOGALES, Sonora.- Agobiados por las deudas de permanecer cerrados por más de dos meses, entre lunes y martes alrededor de 80 comerciantes abrieron sus puertas.

Alfredo Lara Villegas, representante de comerciantes del centro, indicó que la situación económica tras permanecer cerrados por 70 días les obliga a tener que reabrir.

Indicó que más de 80 negocios ubicados en la zona del centro abrieron sus puertas, llevando a cabo las medidas de sanidad e incluso proponiendo regalar cubre-bocas a la gente que deambule en el sector.

Los giros que apresuraron van desde ropa, calzado, artículos varios, salones de belleza y barberías, así como joyerías e incluso estaban trabajando comerciantes ambulantes de giros distintos al de alimento.

El comerciante agregó que para cualquier locatario del centro de la ciudad, el mantener su tienda cerrada durante los 70 días, le ha generado una deuda de unos 6 mil dólares (120 mil pesos).“

La salud es muy importante pero también la economía y nos queda claro que la economía va de la mano con la salud; si no tienes buena salud no tienes buena economía’’, expuso.

“Lo esencial para nosotros es trabajar, no podemos decir tu vas a comer y tu no, tu eres esencial y tu no, pienso que falló el sistema al Gobierno como llevó a cabo la pandemia que se tuvo que manejar de otra manera, de como no salir perjudicados’’, expresó.