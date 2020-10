"Ratero" jalonea y tumba a mujer de 74 años para robarle la bolsa

NOGALES.- “El joven me dijo buenos días, le contesté y seguí caminando, luego sentí que me jalaron la bolsa y caí al suelo donde me pegué en la cabeza”, relató una mujer de 74 años de edad que fue atracada por un delincuente.



La mujer afectada es Ofelia H. V., de 74 años de edad, quien fue entrevistada en las instalaciones de Desarrollo Social, donde estaba solicitando ayuda para comprar medicinas.



“Fue hace tres días que me robaron, eran como las seis y media de la mañana, caminaba frente a la Escuela 27 de Agosto, en la colonia 5 de Mayo, cuando me encontré con un joven delgado, alto, moreno y con barba.



El joven me dijo buenos días, le contesté y seguí caminando, luego sentí que me jalaron la bolsa y caí al suelo donde me pegué en la cabeza y aquí traigo el ‘chichón’ que me hice y también me lastimé el brazo”, comentó.



La mujer de edad avanzada detalló que cuando el ladrón le jaló la bolsa perdió el equilibrio y se cayó al suelo, siendo entonces que el delincuente huyó llevándose la bolsa donde traía 600 pesos y cajas con medicinas.

“Me caí al suelo y me pegué en la cabeza y en eso iba pasando un señor en carro que se detuvo y me ayudó a levantarme, también le gritó al joven que me arrebató la bolsa, pero no se detuvo, salió corriendo sin parar”, narró.



De acuerdo con la versión de la mujer, la persona que le ayudó llamó a la línea de emergencias 911 y acudieron socorristas y agentes municipales, quienes se hicieron cargo de atender a la víctima.