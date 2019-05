Queda varado el tren en el Centro de Nogales

NOGALES, Sonora.- Por más de dos horas un tren con dirección al Sur quedó varado en el Centro de la ciudad porque otra máquina tenía conflictos mecánicos en los patios ferroviarios.



El problema se originó antes de las 11:00 horas y duró hasta las 12:50, cuando finalmente pudo avanzar el tren que estaba varado dividiendo la ciudad en dos.



Alonso López Rodríguez, comandante de Tránsito, confirmó que los cruceros afectados fueron los de avenida Plutarco Elías Calles y Providencia, así como en el entronque de la avenida a la altura de Jesús Siqueiros.



Detalló que el tren imposibilitado para avanzar en la ciudad y liberar la vialidad no tenía conflicto, sino que el problema era en los patios de Ferromex, donde otra máquina no avanzaba por un desperfecto mecánico.



"En los patios de ellos del ferrocarril estaba un tren que tenía un desperfecto mecánico o no subía, y estaban esperando que ese tren se moviera para poder entrar", apuntó.



El comandante agregó que ante el problema, por momentos entró en conflicto la vialidad en la avenida Álvaro Obregón, por lo que tuvieron que desplegar oficiales de Tránsito para desfogar los vehículos del área.



"Los únicos cruceros activos que tenemos son Providencia y Jesús Siqueiros y nos cierran uno de esos y nos perjudican y se comienza a complicar un poco en la Obregón los demás cruceros", apuntó.