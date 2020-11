“Que mis padres sepan que los quiero”: Hombre que vive en la indigencia

Nogales.- Jorge Torres salió de la Ciudad de México hace quince años en busca del “sueño americano” dejando atrás a su esposa y tres hijos, pero además a sus padres, y ahora vive en la indigencia.

El hombre de 42 años de edad estuvo tres años trabajado de indocumentado en Mesa, Arizona, de donde fue deportado y desde hace doce años ha estado deambulando, comiendo lo que puede y durmiendo en cualquier lugar.

El más reciente refugio para Jorge Torres es una reducida carpa que armó con trapos y cartones, la cual está ubicada en un predio de la zona Centro a un lado de la avenida Plutarco Elías Calles.

En un recorrido de EL IMPARCIAL se observó a la persona haciendo una fogata con papel para calentar una placa de metal colocada sobre unas piedras, donde estaba cocinando en un sartén papas y chorizo.

“La vida ha sido difícil, estuve tres años en Estados Unidos y aquí en Nogales ya tengo doce años vagando de aquí para allá y tratando de sobrevivir como se pueda, junto botes, recolecto en los contenedores, lavo carros, lo que sea”, dijo.

Recuerda con nostalgia que en México dejó a su esposa Dolores y sus tres hijos Michelle, Oswil y Kevin, pero además extraña el amor sincero de sus papás Jacobo y Beatriz, a quienes quisiera decirles que los quiere.

“Ya no puedo regresar con mi familia porque ellos ya hicieron su propia vida, no sería normal regresar como si no pasara nada, ellos ya rehicieron su vida, entonces hay que tratar de seguir adelante” mencionó.

A SUS PADRES

“Mis papás no sé si estén bien o mal, pero si ven este programa les digo que los quiero mucho, los extraño, siempre fueron buenas personas conmigo”, dijo.

Todos los días son difíciles cuando se vive en situación de calle y alejado de la familia, pero los días especiales como las Navidades, los Año Nuevo y otros son más tristes al no poder comunicarse con sus seres queridos.

“Son muy ‘agüitantes’ porque antes yo tenía un número donde podía comunicarme con mi mamá, pero un día me dijo mi papá o te regresas o ya no hables, porque cada vez que tú te comunicas pones mal a tu mamá y se la pasa toda la Navidad llorando.

“Desde entonces perdí los números de teléfono y ya no volví a tener contacto con ellos, pero sí me gustaría decirles que los quiero mucho y que me acuerdo siempre de ellos, que los quiero mucho”, comentó.

Jorge Torres Torres aseguró que sabe trabajar en varios oficios, entre ellos arreglar teléfonos celulares, pero dice que por su apariencia y falta de documentos no ha tenido oportunidades en esta ciudad.

Todos los días sale a juntar botes en una carriola para bebé, va a los contenedores de los mercados y junta verduras o alimentos que encuentra para compartirlos con otras personas que, al igual que él, viven en condición de calle.