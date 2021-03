Promueve su cultura a través de la música

NOGALES.- Juan León Pacheco Ontiveros, conocido como “El Yoreme”, es originario de la comunidad indígena de Bacabachi, Sonora, y es un músico urbano que canta en yaqui, mayo, español y hasta canciones clásicas en inglés.

El hombre de 56 años de edad reside en la colonia Lomas de Nogales, de donde sale todos los días para cantar en restaurantes y plazas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Llegué a Nogales hace alrededor de 16 años en busca de una mejor vida, trabajé en una fábrica, donde me cometieron fraude y en esto de la música empecé ya tarde cuando tenía 49 años de edad.

“Tocaba lo básico y como hablo las lenguas del yaqui y mayo, además del español y algo de inglés, pues me animaron a que me dedicara a esto y pues hay poco a poco hemos ido aprendiendo”, comentó.

No ha sido fácil realizar su trabajo, dijo, porque hay personas que lo discriminan y en ocasiones le cierran puertas.

“Existe la discriminación, creo que es gente que no tiene cultura o no le interesa, pero ni modo son situaciones que he tenido que enfrentar y creo que eso me ha hecho más fuerte para salir adelante.

“Tengo cuatro hijos que viven en Tucson, Arizona y sí me gustaría decirles que aquí estoy tratando de hacer algo por la vida aunque en ocasiones se pone difícil”, expresó.

“El Yoreme” sale todos los días para cantar en restaurantes y plazas.

ÉL ES.. JUAN LEÓN PACHECO ONTIVEROS

Nombre artístico: “El Yoreme”.

Oficio: Músico y cantante urbano.

Edad: 56 años.

Lugar de origen: Bacabachi, Sonora.

Lugar de residencia: Nogales, Sonora.