Preocupa llegada masiva de migrantes a suelo sonorense

NOGALES, Sonora.- Organizaciones de la sociedad civil temen que sean ellos quienes deban cumplir con los acuerdos que el Gobierno de México hizo con Estados Unidos en cuanto a convertirse en albergue de solicitantes de asilo migratorio.



Juan Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, explicó que a raíz del acuerdo, en el caso de Nogales no se han experimentado liberaciones o deportaciones de centroamericanos por esta frontera.



"Lo que estamos temiendo es que nos llegue una bandada de repente y va a estar un poco difícil porque no hay dónde meterlos", expresó.



El voluntario no duda que el Gobierno estadounidense libere por Nogales a grupos grandes de centroamericanos, por lo que pide al Gobierno federal de México prepararse con sus fronteras para atenderlos.



Resaltó que el Gobierno federal ha ofrecido a los migrantes empleo, educación, vivienda, atención médica, pero cómo habrá de cumplir las promesas cuando hay un rezago actual en esos servicios.



"Será algo muy difícil, supongamos que hubiera trabajo, dónde van a habitar, los servicios públicos, las condiciones que hay en las escuelas que están llenas, los servicios de salud que hay un rezago grandísimo.

"Pero mientras son peras o son manzanas ya lo dijo, entonces qué va a pasar, los que vamos a tener que cumplir con las promesas de él será la sociedad civil y los que tenemos albergue y nos dedicamos a ayudar a los migrantes", manifestó.





Municipio se ocupa



Jesús Antonio Pujol Irastorza, presidente municipal de Nogales, anunció que insistirán a instancias federales y estatales la construcción de un Centro de Atención a Migrantes.



Expuso que Nogales requiere de un espacio más adecuado y grande para prevenir cualquier problema que se presente con este fenómeno.



"Sabemos de antemano que este tema de los migrantes es bastante preocupante, es por ello que se insistirá ante el Gobierno federal para que se considere a Nogales como prioridad para atender este problema", comentó.



Que no se generen situaciones comprometedoras cuando sean retornadas las más de ocho mil personas por el Gobierno de Estados Unidos a la frontera mexicana, continuó.