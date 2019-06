Policía Cibernética elimina espacio con contenido sexual

NOGALES, Sonora.- La Policía Cibernética detectó y eliminó un tablón en redes sociales con más de 125 mil usuarios, donde se publicaban imágenes de contenido sexual de jovencitas de la ciudad de Nogales.



Diego Salcido Serrano, director general de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, exhortó a las jóvenes y padres de familia a extremar precauciones con el uso de las redes sociales.



"Es un tablón donde la gente anónimamente puede subir fotos y compartirlas con otros usuarios que gustan de ese tipo de contenidos, no son imágenes de acciones sexuales pero si de desnudos de mujeres.



"Se detectó que se crearon diferentes hilos donde se compartían imágenes con contenido íntimo de mujeres de Nogales no mayores de 25 años de edad y sin la autorización de las afectadas", comentó.



El director de la Unidad Cibernética indicó que las imágenes de contenido sexual fueron compartidas en un principio por las mujeres a sus parejas sentimentales o amistades, las cuales se salieron de control al ser difundidas sin su consentimiento.



Indicó que en la página Web donde encontró el material de contenido sexual se detectaron usuarios de Nogales y de Guaymas y que los hilos ya fueron eliminados por las autoridades de la Policía Cibernética.



"Esas imágenes fueron compartidas de manera inocente a su pareja o amigo pensando que iba a quedar entre la pareja y como siempre pasa luego de un rompimiento las comparten a otras personas hasta que se llega a viralizar.



"Le recomendación es que las jóvenes tomen conciencia al momento de compartir este tipo de materiales, si lo van hacer que no se tomen las caras para que no se puedan relacionar con esos contenidos o mejor que no lo hagan", dijo.



Salcido Serrano explicó que cuando hay menores involucrados se castiga como delito conocido como distribución de pornografía infantil y cuando lo hacen para dañar a una persona es catalogado como sexting, según el Código Penal del Estado de Sonora.