Paro en maquiladora de Nogales; trabajadores alegan que su giro no es esencial

NOGALES, Sonora.- En paro permanecían este martes trabajadores de la maquiladora Ensambles Hyson, quienes por fuera de las instalaciones manifestaban que la empresa no era del giro esencial y que les dio de baja al manifestarse días atrás sin pagarles lo correspondiente.

Trabajadoras como Alejandra Lugo y Jenny Torres explicaron que la molestia es ante la postura que ha tenido la empresa ante el Covid-19, asegurando que la administración de la empresa no los ha atendido.

Informaron que el viernes pasado se manifestaron alrededor de 60 trabajadores mostrando inconformidad denunciando que la industria no es esencial, que no se les daba equipo de protección ante el Covid-19 y no cerraban temporalmente para protegerlos de contagios.

Detalló que ese día indemnizaron alrededor de 20 personas y al resto les dieron de baja; primero les ofrecían “pasar a firmar’’ lo que consideraban como pagos no adecuados.

Hugo algunos que salieron ganando, explicaron, tenía un mes y medio y les dieron 22 mil pesos, pero hay uno con más de quince años que les quieren dar 62 mil pesos.

Hasta entonces no eran atendidos en sus demandas y solicitaban la presencia de autoridades de la Secretaría o Inspección del Trabajo que atendieran la problemática.

Policías municipales resguardaban el lugar y alrededor del mediodía arribaron elementos de la Guardia Nacional, mientras tanto los trabajadores continuaban por fuera de la planta maquiladora ubicada en el Parque Industrial Nuevo Nogales sin ser atendidos adecuadamente.