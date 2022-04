Padecen comerciantes poco movimiento en la frontera con EU

NOGALES, Sonora.-Poca afluencia vehicular hacia EU y ventas bajas en la zona turística de Nogales han percibido algunos pobladores y comerciantes que ofrecen sus productos en el cruce vehicular de la Garita Deconcini, en el Centro de la ciudad.

Comerciantes de Nogales aseguraron que a pesar de ser temporada vacacional, las ventas no han andado muy bien; incluso, creen que les fue mejor durante los días de pandemia, cuando el paso hacia EU no le estaba permitido a las personas que no son residentes o ciudadanos del vecino País.

Te puede interesar: Nogales: Aplicarán vacunas contra el Covid-19 en Semana Santa

Lo que me he fijado es que son mexicanos los que van a pasar. Me imagino que son personas que van a visitar a la familia a EU, porque ventas con ellos, no tenemos, tenemos ventas con los carros americanos; es que a como está la situación ahorita, la gente no te está comprando”, comentó María Catalina Enríquez, de 60 años de edad.

Hubo más “movimiento” de vehículos a principios de semana

Según comentarios de las personas que a diario ofrecen sus productos y servicios en la zona, hubo más “movimiento” de vehículos a principios de semana, cuando las filas eran largas y los viajeros tardaban hasta dos horas en cruzar, pero el promedio que hubo ayer en la mañana fue de entre 20 minutos y media hora.

Hubo lapsos de tiempo en que la fila era casi inexistente: Sólo esperaban alrededor de 50 automóviles y el flujo era rápido.

En cuanto al número de personas que cruzaron caminando por la aduana fronteriza, fue poco, de entre 30 y 50 cada hora, como así lo comentó una guardia de seguridad.

Notan economía "caída"

Fotografía: Julián Ortega

A pesar de que el cruce de turistas hacia EU se abrió en su totalidad el pasado 8 de noviembre, el flujo no fue el esperado y también los visitantes han sentido que la economía de los nogalenses ha sido golpeada y no se ha recuperado.

Luz Bolaños es originaria de Colombia y desde hace más de 24 años vive en Tucson Arizona, y como ciudadana americana, se ha percatado que la vida en Nogales ya no es la misma de antes, ya que visita México dos o tres veces al mes.

Te puede interesar: Reparan sistema de pozos en Nogales para eficientar el abasto de agua durante el verano

“Yo creo que esta área (Centro) ha decaído bastante, en la entrada (...) sí he notado cambios aquí en esta parte de la frontera, muy decaído”, dijo.

Armando Díaz, quien desde hace casi 30 años vende artesanías en el corredor turístico a un costado del cruce fronterizo, resaltó que antes de la pandemia las ventas estaban incrementando, y a pesar de que el aislamiento social obligó a cerrar el paso a los turistas hacia EU, las ventas no fueron tan malas.