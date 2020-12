Ofrecen ayuda desde un “pedacito de cielo” en colonia de Nogales

NOGALES.- Un “pedacito de cielo” representa para más de 100 menores de muy bajos recursos económicos, el Comedor de Niños Samuel, donde además de alimentos encuentran atención digna, enseñanzas, respeto y amor.



El comedor está ubicado en calle Choles número 198, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en el sector Dos, y desde el año 2006 fue fundado por la pareja de esposos cristianos María de la Luz Mulato y Miguel Ángel Correa (finado).



María de la Luz recordó que hace 14 años llegaron unos misioneros de Virginia, Estados Unidos y observaron que había mucha escasez y pobreza y al ver la alegría de los niños mencionaron que ahí era un lugar de luz y un faro en medio de las tinieblas.



Hace cinco años Miguel Ángel Correa falleció por una enfermedad, pero su legado sigue vivo por la fe en Dios de María de la Luz, quien junto a sus cuatro hijos continúan atendiendo el comedor para niños.



“Mi esposo tenía mucho amor por los niños, a él no le gustaban los deportes, pero con tal de sacar a los niños de las calles empezó a formar equipos de futbol y en un troque se los llevaba a entrenar a la colonia Nuevo Nogales.

“Teníamos tres equipos y fueron muy triunfadores, ganaron muchos trofeos y era parte muy bonita de la misión que realizaba mi esposo, era un hombre que amaba mucho a los niños y dio todo por ellos”, recordó.

“Hace más el que quiere que el que puede”, dice la conocida frase y es el caso de la mujer que ha hecho posible dar alimentos tres veces por semana y durante 14 años a los niños residentes de la colonia Luis Donaldo Colosio.

SECTOR DE CARENCIAS

Para la mayoría de los niños de este sector no hay oportunidad de elegir qué vestir o qué calzar, se ponen lo que pueden desde camisolas hasta el ombligo, zapatos grandes o apretados, no importa la apariencia porque puede más la necesidad.

Tal es el caso de Emiliano, un menor de 13 años de edad que con unos zapatos muy grandes tipo militar juega en el patio del comedor, con una pelota de futbol más que desgastada, pero él sonríe porque es tratado con amor.

María de la Luz Mulato señaló que la mayoría de los niños provienen de familias disfuncionales, donde hay violencia, adicciones y factores adversos que encierran a los niños en un círculo difícil de salir, pero añadió que hay esperanza.

“En un principio los niños no pensaban así, decían que querían ser sicarios, que querían pasar drogas y ser pistoleros, todo eso, pero ahora ya viendo otro tipo de personas algunos dicen que quieren ser doctores, ingenieros, ya quieren ser profesionistas.

“Sentimos bonito porque estamos obteniendo frutos, tenemos un joven que ya es universitario y aquí empezó con nosotros desde niño, es una persona de muchos valores y con amor al prójimo y eso nos hace sentir muy orgullosos”, comentó.



REALIZAN ACTIVIDADES

En el comedor se les enseña disciplina y hay actividades desde la lectura, los juegos de mesa, clases de música, práctica de basquetbol y futbol, además de la enseñanza de la palabra de Dios.



Mujeres y hombres vecinos de ese sector contribuyen en las diferentes necesidades que implica el sostenimiento del comedor como lo es Evangelina, encargada desde hace cinco años de preparar los alimentos para los niños.



“Nosotros damos desayuno a los niños los días martes, jueves y sábados regularmente es a partir de las 10:00 horas, pero siempre desde las siete de la mañana ya tenemos a los menores aquí jugando y entreteniéndose en este lugar.



“El problema es cuando tenemos que cerrar porque nadie se quiere ir, ellos (niños) se sienten muy a gusto aquí, porque comen, juegan, son tratados con cariño y se sienten muy complacidos”, mencionó.



Desde hace unos meses las buenas noticias llegaron al Comedor para Niños Samuel, porque miembros de la iglesia Vida Nueva para las Naciones Nogales (VN3) se unieron con la finalidad de aplicar un proyecto integral a favor de los menores.



De la iglesia VN3 apoyaron con la construcción de áreas para el comedor, dan servicio gratuito de enfermería y doctor con medicamentos, se trabaja en asesoría educativa con maestros calificados y en el área espiritual, entre otras dinámicas.



Como proyecto a corto plazo está construir una biblioteca en donde los niños puedan acceder a computadoras que ayuden a facilitar las tareas y estudios de las decenas de menores que no tienen en sus hogares esa oportunidad.



Además de la asesoría educativa, VN3 está apoyando con clases de motivación personal a los niños en las que se destaca la importancia de los valores humanos como principio para superar cualquier adversidad.



También se tiene contemplado un programa para becar a los menores en sus estudios de todos los niveles y necesidades básicas que les permita un sano desarrollo con asesoría incluida para los padres de familia.

Todos los proyectos requieren apoyo y para quienes tengan la intención de ayudar pueden hacerlo con despensas, materiales de limpieza, ropa, calzado o equipos de cómputo, libros y cualquier cosa que quiera donar.



Para ayuda económica pueden hacerlo a través de la cuenta del Comedor para Niños Samuel 011 582 6004 BBVA o bien acudir directamente a las instalaciones en calle Choles número 198, de la colonia Luis Donaldo Colosio.



