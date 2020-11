Obispo de Nogales pide paz y alegría en este Adviento 

NOGALES.- “A todo el pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Nogales, les deseo que la alegría y la paz del Señor que viene a salvarnos esté siempre con ustedes”, fue el mensaje de Adviento 2020 por parte del Obispo.

José Leopoldo González González, primer obispo en esta frontera, manifestó que el Adviento que inició ayer domingo para los fieles de la fe católica significa volver a la esperanza de la redención.

“Jesús se hace presente en la historia de la humanidad y le da un nuevo sentido, una nueva interpretación, no es ya la historia que de manera ciega o de la mano de los poderosos, es Dios quien por la encarnación de la segunda persona de la Trinidad nos ha dado vida y una nueva esperanza”, dijo.

Les deseo que la alegría y la paz del Señor que viene a salvarnos esté siempre con ustedes”.

González González indicó que con el inicio de un nuevo año litúrgico todos renovamos nuestra fe y esperanza en la salvación que Cristo nos ha ofrecido y que en el Adviento la esperanza nos renueva en la fe y el amor.

Señaló que la muerte como consecuencia de la violencia, del odio y de la avaricia de unos pocos, ha tocado y herido profundamente a una gran porción de nuestra iglesia Diocesana.

“Lo tengo presente siempre en mi corazón y no hay día que no pida a Dios por el bien de todos los pobladores de aquellas regiones azoladas por la violencia, que su fe no mengue y su esperanza no vacile.