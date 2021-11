Nogales: Con un muro de por medio, se reencuentran 3 generaciones

NOGALES, Sonora.- Pasaron 20 años para que María Leonor Guzmán García volviera a ver a su madre, Soledad García Díaz, y 15 para reencontrarse con su hijo, Jorge Armando López Guzmán, quien fue deportado de Tucson, Arizona, a su natal Guadalajara, Jalisco.

Aunque no pudo abrazar ni besar a sus seres queridos por el muro divisorio entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, María Leonor se sintió feliz al verlos por un par de horas, durante tres días, y platicar de frente.

En abril de 2019, uno de sus hijos mayores -que vivía en Guadalajara- falleció, y no pudo acudir a su funeral por estar en trámite su residencia en Estados Unidos, por lo que al ver junta a parte de su familia ‘estalló’ en llanto.

En Tucson, Arizona, la jalisciense vive con cuatro de sus seis hijos de 29, 20, 14 y 11 años de edad, quienes tienen su residencia legal en el vecino país, y aunque extraña a su madre e hijo, quiere conocer a sus tres nietos y ver al resto de su familia, prefiere vivir fuera de México, porque considera que así sus hijos tienen una mejor calidad de vida.

Su hijo mayor tiene dos hijas de 18 años y tres nietos, que la mujer que sólo ha visto por videollamada y en fotos, por lo desea reunir el dinero para que en menos de un año sus seres queridos puedan estar con ella nuevamente, aunque no pueda abrazarlos ni besarlos, pues su residencia estará lista hasta dentro de cuatro años.

No se llena uno de verlos… tengo muchas cosas que platicar y mirarlos... aunque sea con esto así. no sabía cómo estaba esto, no sabía, pero de todos modos con esto me conformo… con verlos”, expresó Leonor.